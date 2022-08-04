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    • Рост инфицированных КВИ отмечается в Бурабайском районе

    4 Августа 2022 02:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Анализ тенденции заболеваемости показал причинную взаимосвязь КВИ и недостаточной иммунной прослойки у населения Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, за сутки на 2 августа в Акмолинской области зарегистрирован 101 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 , в том числе с симптомами - 91 случай, без симптомов – 10.

    «Случаи регистрируются в Буландынском районе - 21, Бурабайском – 20, Есильском - 17, Коргалжынском - 6, Кокшетау, Аккольском, Зерендинском и Аршалынском - по пять, Атбасарском, Биржан Сал, Ерейментауском, Сандыктауском и Шортандынском – по три, Астраханском - один. Из зарегистрированного 101 случая вакцинированы лишь 39 человек (38,6%), не получили своевременно ревакцинацию 21 (70%), не получили своевременно повторную ревакцинацию 19 (90,4%). Проведенный анализ тенденции заболеваемости показал причинную взаимосвязь КВИ и недостаточной иммунной прослойки у населения области», - пояснили в ведомстве.

    Так, начиная с 26 июня в Бурабайском районе отмечается рост инфицированных. За данный период у 247 человек подтвердился COVID-19. Контингент заболевших: 32 пенсионера (43,8%), 17 неработающих (23,2%), 14 работающих (19,1%), 13,9 % - прибывшие из ближнего зарубежья. В районе болеют дети до 14 лет, с 26 июня были инфицированы 59 детей.

    «Курортная зона является наибольшей зоной риска распространения КВИ из-за потока и наплыва туристов из ближнего зарубежья. И именно здесь необходимо населению пройти вакцинацию, ревакцинацию, четвертую (повторную ревакцинацию). Защитить себя и своих близких от заражения! На сегодня только 51,7% населения Бурабайского района получили ревакцинацию, повторной ревакцинацией охвачено всего лишь 1746 человек, первый компонент получили 65,7%, второй – 59,1%», - добавил в ведомстве.


    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Туризм #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Боровое
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