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    Рост госпитализаций больных коронавирусом в Бельгии замедляется

    6 Ноября 2020, 22:29

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Среднее количество случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло до 13 213 в сутки в период с 27 октября по 2 ноября, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, эти показатели на 16% меньше статистики предыдущей недели. Тем не менее, статистика госпитализаций больных с коронавирусом в Бельгии продолжает расти, но замедляется: в среднем показатель составляет 663 больных в день.

    7282 бельгийских жителя госпитализированы с диагнозом Covid-19, что на 2% ниже предыдущих значений, в том числе 1428 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

    При этом смертность от опасного вируса остается на высоком уровне: в среднем 159 человек в сутки умирает от Covid-19, что на 98% больше, чем на предыдущей неделе.

    Представитель межфедерального центра по борьбе с коронавирусом Бельгии Ив Ван Лаэтем считает, что «цифры движутся в правильном направлении» и в ближайшее время можно увидеть пик второй волны коронавируса.

    По его словам, количество новых госпитализаций сокращается по стране впервые. «Однако количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает расти», - указывает Ив Ван Лаэтем, даже если это происходит более медленными темпами.

    «Число смертей по-прежнему очень велико, но и здесь наблюдается небольшое замедление», - отметил представитель кризисного центра.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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