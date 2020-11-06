Рост госпитализаций больных коронавирусом в Бельгии замедляется

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Среднее количество случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло до 13 213 в сутки в период с 27 октября по 2 ноября, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, эти показатели на 16% меньше статистики предыдущей недели. Тем не менее, статистика госпитализаций больных с коронавирусом в Бельгии продолжает расти, но замедляется: в среднем показатель составляет 663 больных в день.

7282 бельгийских жителя госпитализированы с диагнозом Covid-19, что на 2% ниже предыдущих значений, в том числе 1428 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

При этом смертность от опасного вируса остается на высоком уровне: в среднем 159 человек в сутки умирает от Covid-19, что на 98% больше, чем на предыдущей неделе.

Представитель межфедерального центра по борьбе с коронавирусом Бельгии Ив Ван Лаэтем считает, что «цифры движутся в правильном направлении» и в ближайшее время можно увидеть пик второй волны коронавируса.

По его словам, количество новых госпитализаций сокращается по стране впервые. «Однако количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает расти», - указывает Ив Ван Лаэтем, даже если это происходит более медленными темпами.

«Число смертей по-прежнему очень велико, но и здесь наблюдается небольшое замедление», - отметил представитель кризисного центра.



