Рост энтеробиоза наблюдается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За 8 месяцев текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 300 случаев энтеробиоза. Среди заболевших 236 детей до 14 лет и 10 подростков от 15 до 17 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается рост заболеваемости в 1,3 раза.

«Энтеробиоз – распространенный контагиозный гельминтоз человека, вызываемый паразитированием в кишечнике мелких круглых червей белого цвета – остриц. Наиболее часто энтеробиоз наблюдается у детей дошкольного и школьного возраста, т.к. дети чаще взрослых пренебрегают гигиеническими правилами. За 8 месяцев текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 300 случаев энтеробиоза. Среди заболевших 236 детей до 14 лет и 10 подростков от 15 до 17 лет», - сообщили в ведомстве.

Для профилактикизаражения энтеробиозом санврачи региона рекомендует соблюдать правила личной гигиены и разъяснять важность их соблюдения детям: необходимо мыть руки с мылом перед едой и после каждого посещения туалета, коротко стричь и содержать в чистоте ногти, отучать детей от привычек брать в рот пальцы, игрушки, грызть ногти. Также необходимо поддерживать чистоту в помещениях: регулярно проводить уборку влажным способом, чистить ковры и мягкую мебель и мыть игрушки.