Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Рост экономики за четыре месяца составил 5% - Алибек Куантыров

    16 Мая 2023, 10:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Насколько выросла экономика Казахстана за четыре месяца текущего года, сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году за 4 месяца экономика Казахстана выросла на 5%, по сравнению с январем-апрелем прошлого года. В том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, а в сфере услуг – 4,9%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Глава Миннацэкономики добавил, что по всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.

    «Темп роста инвестиций в основной капитал составил 18%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 39,3%, сельском хозяйстве – на 26,5%, операциях с недвижимостью – на 10%, а также в промышленности – на 18,1%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности – на 17,3% и обрабатывающей промышленности – на 7%», - уточнил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принимает меры по недопущению вывоза субсидируемых удобрений
    Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
    Более 400 млрд тенге неэффективно использовали госорганы в РК
    Более 2,3 трлн тенге составил дефицит бюджета в 2022 году – отчет Правительства
    Популярное
    1 Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    2 На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    3 Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
    4 Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    5 Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
    Новости партнеров