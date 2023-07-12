Рост экономики Казахстана составил 5% за первое полугодие 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%. Об этом сегодня сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, а в сфере услуг – 4,9%», - сообщил Алибек Куантыров.

Министр отметил, что по всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 13%.

Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 56,8%, торговле – на 32,2%, сельском хозяйстве – на 22,1%, образовании – на 21,5%, а также в промышленности – на 10,9%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 11,4%.

«В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в области Абай, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и городе Шымкенте», - добавил Алибек Куантыров.