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    Рост экономики Казахстана с начала года составил 4,9% - Алихан Смаилов

    19 Апреля 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост экономики Казахстана в I квартале этого года составил 4,9%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста. Несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году реальный рост экономики составил 3,2%», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр также сообщил, что в страну привлечено $28 млрд прямых иностранных инвестиций, обеспечен 18% рост.

    Реальный объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8%.

    Внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил $134 млрд. Количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27% до более 1,8 млн единиц.

    «Общая численность занятых в этом секторе людей выросла на 13% и достигла 3,9 млн человек. В результате доля МСБ в экономике составила уже 36% (33,5% годом ранее)», - добавил Алихан Смаилов.

    Ранее сообщалось, что в Астане началось совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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