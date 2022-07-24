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    Рост ДТП на 40,9% зафиксировали в Жамбылской области

    24 Июля 2022, 02:17

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области растет количество транспортных средств, интенсивность движения и число аварийных ситуаций на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе стартовал месячник по безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, целью проведения месячника является снижение дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности на дорогах и привлечение внимания водителей к необходимости соблюдения правил дорожного движения.

    «В нашей области наблюдается рост ДТП на 40,9%. За 6 месяцев этого года зарегистрировано свыше 700 дорожно-транспортных происшествий. Большая часть из них произошла из-за физической утомленности водителей, превышения установленной скорости и нарушений правил маневрирования. Люди стараются все успеть и пренебрегают необходимостью соблюдения правил дорожного движения. Это и приводит к летальным исходам. За полгода 128 людей погибли на трассах области», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области Рахимберды Ашкеев.

    По словам полковника полиции, цель мероприятия – обратить внимание всех граждан на данную проблему и заставить задуматься о том, что одна ошибка может повлиять на несколько жизней.

    По данным департамента полиции Жамбылской области, полицейскими за 2 дня акции зарегистрировано около 2 тыс. нарушений правил дорожного движения, выявлено 11 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на штрафную стоянку водворены 33 единицы автотранспорта.

    На республиканской автодороге Западная Европа - Западный Китай стражи порядка несут службу в усиленном режиме, осуществляют круглосуточное патрулирование на закрепленных участках автодорог, проверяют транспорт и ведут разъяснительные беседы.

    Сотрудники батальона патрульной полиции, совместно с начальником управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области полковником полиции Рахимберды Ашкеевым, проводят профилактические мероприятия. Останавливая проезжающие машины, раздают водителям брошюры и памятки о ПДД, предупреждая о необходимости их соблюдения, напоминают водителям о необходимости соблюдать установленную скорость и отдыхать, перед тем как сесть за руль автомобиля.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Транспорт МВД РК Регионы
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