Рост добычи природного газа в США может замедлиться в следующем году – эксперты

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на потенциал долгосрочного роста американского сжиженного природного газа (далее – СПГ), в следующем году может наблюдаться замедление внутреннего спроса на природный газ из-за ограничений в инфраструктуре и планах ее расширения. Об этом сообщает Natural Gas Intelligence (один из ведущих поставщиков данных о природном газе) со ссылкой на экспертов в кулуарах энергетического форума Gulf Coast, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Oilprice.com.

По словам исполнительного директора Центра сжиженного природного газа (CLNG) Чарли Ридла, динамика производства СПГ, как ожидается, ускорится в ближайшем десятилетии на фоне российско-украинского конфликта, однако расширение мощностей и трубопроводов будет оставаться критически важным, где акцент будет делается на соединение Пермского бассейна и бассейна Хейнсвилл с экспортными терминалами СПГ.

Эксперты отмечают, что новые проекты находятся в стадии реализации, но все же ожидается задержка в сроках.

Завод по экспорту СПГ во Фрипорте не функционирует как минимум до начала ноября после пожара в июне. После того как он возобновит работу, завод пополнит рынок объемом газа в около 2 млрд кубических футов в день. Однако, помимо этого, эксперты в беседе с NGI поделились, что в течение двух лет не планируется никакого другого расширения экспортных возможностей, а первоначальный запуск СПГ Exxon Golden Pass в сотрудничестве с QatarEnergy не планируется до 2024 года.

По их словам, на данный момент рынок готовится к небольшой паузе, поскольку расширение поставок СПГ соответствует здесь долгосрочным перспективам.

Выступая в кулуарах трехдневного форума, из Easy Daley Analytics поделился, что «Экспортные мощности по сжижению природного газа на побережье Мексиканского залива будут постепенно увеличиваться до 2025 года, но более медленный рост в краткосрочной перспективе может повлиять на производителей природного газа, поскольку новые проекты отстают от динамики рынка», - поделился эксперт из исследовательского центра East Daley Analytics Роб Уилсон, выступая в кулуарах трехдневного форума.

По его прогнозам, это будет март и апрель, когда объем хранилищ увеличится, и можно увидеть, что уровни значительно превысят средние исторические значения.

Уилсон прогнозирует, что в 2023 году, в то время как спрос со стороны Азии и Европы будет оставаться высоким, производители природного газа в США столкнутся с более низкими ценами, поскольку рынок ожидает, что спрос сравняется с предложением.



