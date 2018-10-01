Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:22 756
-
11:15 177
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:23 211
-
-
-
-
-
-
-
-
Рост депозитов в тенге констатировал Нацбанк РК
17 Октября 2018 10:56 148
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост депозитов в тенге отмечают в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеНовые предельные ставки вознаграждения по депозитам вводятся в Казахстане Лишение лицензий трех банков не несет рисков для других - Данияр Акишев
«За 8 месяцев текущего года депозиты выросли на 1% до 17,7 трлн. тенге. Рост депозитов в национальной валюте составил 4,1% или 380 млрд. тенге», - сообщил глава Нацбанка РК Данияр Акишев, представляя поправки в бюджет на 2018-2020 годы на пленарном заседании Мажилиса.
При этом, по данным финрегулятора, депозиты в иностранной валюте сократились на 2,5% или 210 млрд. тенге. В результате, долларизация депозитов снизилась до 46%.
«С 1 октября изменился подход к определению максимальных ставок по депозитам физических лиц. Ставки дифференцируются по срокам и видам вклада», - добавил Данияр Акишев.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Правительство РК, Экономика, Банки,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Минсельхоз сократит финансирование проектов по водоснабжению
- KASE: курс доллара упал еще на 4 тенге
- Из каких стран активнее всего переводят деньги казахстанцам
- Данияр Акишев назвал текущие приоритеты в работе Нацбанка
- Нацбанк РК продолжит проведение политики плавающего обменного курса
- Годовая инфляция в сентябре снизилась до 6,1% - Нацбанк
Загрузка...