Рост депозитов в тенге констатировал Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост депозитов в тенге отмечают в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 8 месяцев текущего года депозиты выросли на 1% до 17,7 трлн. тенге. Рост депозитов в национальной валюте составил 4,1% или 380 млрд. тенге», - сообщил глава Нацбанка РК Данияр Акишев, представляя поправки в бюджет на 2018-2020 годы на пленарном заседании Мажилиса.

При этом, по данным финрегулятора, депозиты в иностранной валюте сократились на 2,5% или 210 млрд. тенге. В результате, долларизация депозитов снизилась до 46%.

«С 1 октября изменился подход к определению максимальных ставок по депозитам физических лиц. Ставки дифференцируются по срокам и видам вклада», - добавил Данияр Акишев.