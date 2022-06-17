Рост дефицита питьевой воды прогнозируют в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С учетом уровня развития Мангистауской области дефицит питьевой воды в летний период к 2025 году составит 110 тыс. м³ в сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сейчас, как сообщил глава ведомства Каирбек Ускенбаев, в летний период возникает дефицит питьевой воды на 51 тыс. м³ в сутки. Из-за нехватки источников пресной воды летом вода населению подается по графику. На сегодня регион в основном обеспечивается через водовод «Астрахань-Мангышлак» и опресненной морской водой.

«Для решения данной проблемы акиматом Мангистауской области планируется строительство восемь опреснительных заводов. В этих целях в рамках утвержденного комплексного плана социально-экономического развития области на 2021-2025 годы из всех источников финансирования предусматривается 232 млрд тенге», - сказал он, выступая на парламентских слушаниях в Мажилисе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, по заключениям международных экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 46 %, а дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических км в год. На сегодня доступ к услугам водоснабжения в Казахстане составляет 96 %, в том числе в селах – 93 %. Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.