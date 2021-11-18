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    Рост COVID-19 в Европе: бельгийские депутаты призвали к всеобщей вакцинации

    18 Ноября 2021, 22:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом числа заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 большинство политических партий Бельгии высказывается за обязательную вакцинацию населения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, на прошлой неделе в Бельгии ежедневно в среднем происходило 28 смертей от COVID-19.

    Согласно данным, опубликованным Институтом общественного здравоохранения Sciensano в четверг утром, с 8 по 14 ноября показатели смертности от опасной инфекции стали на 23% больше, чем на прошлой неделе.

    Таким образом, общее количество смертей с начала пандемии в Бельгии составило 26 484 человека.

    Ежедневно выявлялось в среднем 10 494 новых случаев заражения коронавирусом, что на 27% больше, чем за предыдущие семь дней.

    В соседней Германии отмечен суточный максимум - 52 826 новых случаев COVID-19. Власти страны призывают жителей активно прививаться от COVID-19. Большинство услуг становится доступным только вакцинированным людям: им разрешено посещать бары, кафе, парикмахерские и тренажерные залы.

    Во Франции также зафиксирован максимум показателя заражений COVID-19 - более 20 тысяч. На этом фоне власти ужесточают правила для непривитых бельгийцев.

    Франция усилила пограничный контроль с несколькими странами, включая Бельгию. В частности, люди, прибывающие из Бельгии, за исключением детей младше 12 лет, должны иметь сертификат вакцинации или иметь отрицательный результат ПЦР, тест на антитела, сделанный менее чем за 24 часа.

    В самой Бельгии социалистические партии в последние дни высказались за обязательную вакцинацию. Христианско-демократическая партия CD&V также заявила, что в Бельгии следует ввести общую обязанность вакцинации.

    «Для нашей партии очевидно и ясно: обязательная вакцинация должна быть введена для всех, - заявила фламандский депутат от CD&V Мааике де Руддер в Twitter. - Конечно, должны быть проработаны рамки и условия. Давайте займемся этим».


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Европа
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