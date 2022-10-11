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    Рост численности рабочей силы отмечается в Казахстане

    11 Октября 2022, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова доложила о работе по обеспечению занятости населения Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава ведомства отметила, что все основные индикаторы рынка труда демонстрируют стабильность. В республике отмечается рост численности рабочей силы и доли молодежи в ее составе. В связи с выходом на рынок труда граждан, родившихся после 2000-х годов, в прошлом году прирост рабочей силы составил 76 тысяч или увеличился в два раза по сравнению с ежегодным приростом в период с 2016 по 2020 годы.

    Министр добавила, что для обеспечения занятости населения в стране реализуются национальные проекты и другие системные меры: создание по поручению Главы государства 100 рабочих мест на 10 тысяч человек, трудоустройство на имеющиеся вакансии и субсидируемые рабочие места, переселение из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.

    «По состоянию на 1 октября текущего года трудоустроены 654 тысячи человек, из них: 203,3 тысяч – на рабочие места, созданные в рамках нацпроектов; 203,9 тысяч рабочих мест, создано в рамках реализации поручения Президента «100 рабочих мест на 10 тысяч населения»; 224,3 тысячи трудоустроены на вакантные рабочие места, предоставленные работодателями; 22,3 тысячи человек охвачены другими мерами содействия занятости», - сказала Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства.

    Министр также добавила, что на сегодняшний день плановый показатель создания рабочих мест в рамках нацпроектов исполнен на 75,6%. Высокий уровень трудоустройства обеспечен на нацпроектах по развитию предпринимательства, «Сильные регионы – драйвер развития страны» и по развитию агропромышленного комплекса. На эти 3 проекта приходится 92% всех созданных в рамках нацпроектов рабочих мест. По другим проектам количество созданных рабочих мест колеблется от 492 до 6,2 тысяч.

    Удельный вес постоянных рабочих мест, созданных в регионах в рамках нацпроектов, составил 55%. Самые низкие показатели по созданию постоянных рабочих мест наблюдаются в Костанайской, Актюбинской и в Акмолинской областях – в каждом регионе менее 40%. Самый высокий показатель в Кызылординской области – 88%.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минтруда РК Занятость Трудоустройство
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