Рост числа погибших в ДТП: исправить ситуацию призвал Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов призвал исправить ситуацию с увеличением количества ДТП на казахстанских дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным международных экспертов, от дорожно-транспортных происшествий погибает людей больше, чем от тяжелых заболеваний и природных катаклизмов. В мировом рейтинге дорожной безопасности Казахстан находится на 107 месте», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, вероятность погибнуть от дорожно-транспортных происшествий у нас в 11 раз выше, чем в развитых странах.

«В целом по стране у нас отмечается рост по всем показателям. За 8 месяцев на дорогах выросло количество аварий на 14%. Число погибших увеличилось на 18%», - отметил Премьер.

«В среднем за сутки на наших дорогах погибают 5-6 человек. Это очень серьезная ситуация, которую надо исправлять», - призвал глава Кабмина.





Фото: t.me/KZgovernment















