Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Рост числа погибших в ДТП: исправить ситуацию призвал Премьер-Министр РК

    4 Октября 2022, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов призвал исправить ситуацию с увеличением количества ДТП на казахстанских дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным международных экспертов, от дорожно-транспортных происшествий погибает людей больше, чем от тяжелых заболеваний и природных катаклизмов. В мировом рейтинге дорожной безопасности Казахстан находится на 107 месте», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, вероятность погибнуть от дорожно-транспортных происшествий у нас в 11 раз выше, чем в развитых странах.

    «В целом по стране у нас отмечается рост по всем показателям. За 8 месяцев на дорогах выросло количество аварий на 14%. Число погибших увеличилось на 18%», - отметил Премьер.

    «В среднем за сутки на наших дорогах погибают 5-6 человек. Это очень серьезная ситуация, которую надо исправлять», - призвал глава Кабмина.


    Фото: t.me/KZgovernment





    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК ДТП Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами