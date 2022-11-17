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    Рост числа аварий в СКО отметил глава МВД РК

    17 Ноября 2022, 14:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на встрече с населением Северо-Казахстанской области отметил рост числа дорожно-транспортных происшествий в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным М. Ахметжанова, количество аварий возросло на 71%, погибших в них – на 50%, пострадавших – на 77%. Министр МВД напомнил, что буквально накануне в регионе в одном ДТП погибли четыре человека.

    «С начала года пресекли свыше 56 тыс. правонарушений на дорогах, задержали 990 пьяных водителей, 248 – лишили прав, 894 человека подвергли административному аресту, 5 300 пешеходов оштрафовали», - сообщил глава МВД.

    М. Ахметжанов считает, что в области недостаточно камер автофиксации нарушений. Имеются проблемы с дорожной инфраструктурой. Не хватает дорожных знаков, светофоров, искусственного освещения.

    «Все передадим акиму области и прошу активно заняться этим вопросом. За безопасность отвечает не только полиция, но и местные исполнительные органы, которые должны создать дорожную инфраструктуру», - сказал М. Ахметжанов.

    Криминогенную обстановку в целом по области глава МВД охарактеризовал как стабильную. На долю СКО приходится всего 3% ото всех преступлений в стране. С начала года число преступлений снизилось еще на 6%. В том числе причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбой, хулиганства, изнасилования.

    «70% преступлений в регионе приходится на Петропавловск. Стабильно низкий уровень во всех районах области - 35 преступлений на 10 тысяч населения. Вдвое ниже, чем по РК. Но удельный вес города высок», - отметил М. Ахметжанов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП МВД РК
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