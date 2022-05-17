Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Рост цен вынуждает британцев отказываться от отопления

    17 Мая 2022, 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 27% британцев вынуждены пропускать приемы пищи, еще 65% перестали включать отопление из-за скачка цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Sky News, передает МИА «Казинформ».

    Указывается, что в опросе принял участие 2 061 житель Великобритании в возрасте от 16 до 75 лет.

    52 % респондентов ответили, что стали меньше посещать рестораны и тратить деньги на развлечения из-за кризиса стоимости жизни. 44 % опрошенных заявили, что теперь меньше пользуются автомобилем, еще 44 % – начали покупать продукты в более дешевых магазинах. 19 % респондентов были вынуждены занимать деньги, чтобы покрыть расходы.

    В последнее время инфляция в Великобритании бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на текущий год. Ожидается, что ее ускорение достигнет 10,25 % в четвертом квартале, что может стать историческим рекордом.

    Миллионы домохозяйств по всей стране столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на 54 %.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Великобритания Общество Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта