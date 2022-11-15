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      Экономика

    Рост цен ожидают к новому году в Казахстане

    15 Ноября 2022, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал возможность продолжения роста цен в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рост цен ожидаем, конечно, давление в этом году сохраняется. С учетом монетарной политики Нацбанка и повышения базовой ставки. Это делается для стабилизации роста. Рост всегда есть, в любой экономике он должен быть, но должен быть устойчивый и плавный. С учетом монетарной политики мы ожидаем, что все-таки акселерация данного темпа снизится и стабилизуется. В мире потихоньку идет тенденция на стабилизацию инфляции», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах заседания.

    По его словам, риски всегда сохраняются. Министр назвал рост цен в преддверии нового года сезонным фактором.

    «Мы не можем его не учитывать. Если летом где-то стабилизировалась инфляция за счёет продуктов питания, которые являются сезонными, тогда, соответственно, стабилизация там была. Учитывая предновогодний фактор, да, давление будет, в декабре. Здесь не нужно создавать инфляционные ожидания, потому что одно на другое накладываются, и многие факторы не имеют экономического характера – это поведенческая экономика, когда люди за счет ожиданий на инфляцию давят», - отметил глава Миннацэкономики.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика
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