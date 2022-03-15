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    Рост цен на топливо: европейские водители требуют компенсации от властей

    15 Марта 2022, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Сардинии десятки водителей грузовиков устроили забастовку, перекрыв одно из крупнейших шоссе острова, а также грузовой порт. Они недовольны резким ростом цен на топливо и требуют компенсации от властей. Поскольку подавляющее большинство грузов на острове перевозит именно автотранспорт, высокие цены отразятся на всех товарах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Как сообщает Euronews, с начала марта на фоне вторжения России на Украину в ряде стран Европы цены на топливо выросли примерно на треть.

    В Лиссабоне дальнобойщики бастуют под лозунгом «За наше выживание»: стремительный рост цен грозит банкротством даже крупным перевозчикам, не говоря уже о небольших компаниях.

    В Германии представители властей и профсоюзов ещё накануне заявляли, что подорожание топлива грозит коллапсом всей транспортной системы страны. Правительство уже разработало несколько пакетов мер поддержки населения: растут цены не только на бензин, но и на отопление и электричество.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Цены и тарифы Европа Мировые новости Топливо
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