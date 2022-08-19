Рост цен на сырье и материалы во всех отраслях показал опрос производителей – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК представил результаты опроса предприятий реального сектора экономики (отраслевой конъюнктурный обзор) за II квартал 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Итоги опроса предприятий реального сектора демонстрируют улучшение ситуации со спросом на готовую продукцию в отраслях транспорта и складирования, а также сельском хозяйстве. Всего в опросе приняли участие более 2,6 тыс. предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.

Ускорение темпов роста цен на сырье и материалы во II квартале 2022 года отмечено во всех отраслях.

В III квартале 2022 года ожидается улучшение ситуации со спросом в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и торговле. Замедление спроса ожидается в горнодобывающей промышленности и отрасли транспорта и складирования. Также ожидается замедление темпов роста цен на сырье, материалы и готовую продукцию.

Общий уровень загрузки производственных мощностей повысился. Наибольшее повышение отмечено в строительстве.

«По-прежнему сохраняется высокий уровень значимости конкуренции. Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 38,1% предприятий ощущают ее влияние на свой бизнес. Наименьшая доля отмечена в горнодобывающей промышленности (14,1%). Основными валютами, используемыми в расчетах с зарубежными партнерами, остаются доллар США и российский рубль. Доллар США доминирует в расчетах в горнодобывающей промышленности (62,1% предприятий), в обрабатывающей промышленности рубль использует 64,9% предприятий, в торговле – 58,4%», - сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Денис Чернявский.

Во II квартале 2022 года возросло негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю на хозяйственную деятельность предприятий. Негативное влияние курса тенге к доллару США сохранилось на уровне I квартала 2022 года.



