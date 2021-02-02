Рост цен на социально значимые продтовары объяснил Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов объяснил причину прошлогоднего роста цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары находится на постоянном контроле министерства. Прошлогодний 11% рост вызван в основном 5 импортозависимыми и экспортоориентированными товарами, доля их – 8,9%», - сказал Быхыт Султанов.

Он добавил, что для сдерживания цен министерством предлагается ряд комплексных мер.

«Во-первых, акиматам нужно держать данный вопрос на жестком контроле и: незамедлительно принимать меры по введению предельных цен при их росте; обеспечить максимальное формирование стабилизационных фондов по импортозависимым и экспортоориентированным товарам; по товарам, производимые в нашей стране обеспечить приоритетное финансирование форвардных контрактов в рамках «оборотной схемы» с увеличением объемов финансирования до 50 млрд. тенге», - подчеркнул Бахыт Султанов.

Во-вторых, по его словам, необходимо нарастить производство сельхозтоваров.

В-третьих, наряду с цифровизацией торговли, запустить Национальную товаропроводящую систему.

«В целом будет построено 24 оптово-распределительных центра, из которых в 2022 году будут запущены 7 ОРЦ в городах Нур-Султан, Шымкент, Алматы, Алматинской, Жамбылской и Павлодарской областях. Будет внедрена В2В платформа и интегрирована с социальным кошельком», - сообщил Бахыт Султанов.

Министр также отметил, что в рамках противодействия нелегальному торговому обороту на границе предлагается цифровизация системы технического регулирования; разработка нового закона «Об оценке соответствия»; создать приграничные испытательные лаборатории; расширить перечень товаров для маркировки.