Рост цен на социально значимые продтовары объяснил Бахыт Султанов
«Сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары находится на постоянном контроле министерства. Прошлогодний 11% рост вызван в основном 5 импортозависимыми и экспортоориентированными товарами, доля их – 8,9%», - сказал Быхыт Султанов.
Он добавил, что для сдерживания цен министерством предлагается ряд комплексных мер.
«Во-первых, акиматам нужно держать данный вопрос на жестком контроле и: незамедлительно принимать меры по введению предельных цен при их росте; обеспечить максимальное формирование стабилизационных фондов по импортозависимым и экспортоориентированным товарам; по товарам, производимые в нашей стране обеспечить приоритетное финансирование форвардных контрактов в рамках «оборотной схемы» с увеличением объемов финансирования до 50 млрд. тенге», - подчеркнул Бахыт Султанов.
Во-вторых, по его словам, необходимо нарастить производство сельхозтоваров.
В-третьих, наряду с цифровизацией торговли, запустить Национальную товаропроводящую систему.
«В целом будет построено 24 оптово-распределительных центра, из которых в 2022 году будут запущены 7 ОРЦ в городах Нур-Султан, Шымкент, Алматы, Алматинской, Жамбылской и Павлодарской областях. Будет внедрена В2В платформа и интегрирована с социальным кошельком», - сообщил Бахыт Султанов.
Министр также отметил, что в рамках противодействия нелегальному торговому обороту на границе предлагается цифровизация системы технического регулирования; разработка нового закона «Об оценке соответствия»; создать приграничные испытательные лаборатории; расширить перечень товаров для маркировки.