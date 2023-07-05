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    Рост цен на продукты замедлился в июне – Нацбанк РК

    5 Июля 2023, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке отмечают замедления роста цен на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рост цен на продукты питания в июне существенно замедлился, составив 14,6%. Инфляция непродовольственных товаров снизилась до 15,8%. Рост стоимости услуг соответствует прогнозной траектории, составив 13,3%. Месячная инфляция замедлилась до 0,5%», - сообщил председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов во время пресс-конференции в Астане.

    При это он отметил более слабое замедление в последние месяцы устойчивых компонентов роста цен. Высокие инфляционные ожидания остаются одним из факторов, сдерживающих снижение инфляции. Инфляционные ожидания также растут на фоне новостей о повышении цен на горюче-смазочные материалы и жилищно-коммунальные услуги.

    Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции повысилась в июне до 17,2%. Показатель воспринимаемой инфляции составил 18,8%, все еще оставаясь на повышенном уровне.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Нацбанк Казахстана Экономика Цены и тарифы
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