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    Рост цен на продукты продолжают вносить наибольший вклад в инфляцию - Нацбанк РК

    11 Января 2023, 09:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Инфляция в Казахстане ускорилась в 2022 году. В годовом выражении инфляция достигла 20,3 %. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,2 % в декабре 2022 года, она все еще значительно превышает среднегодовые значения – 0,7 % в декабре за последние пять лет.

    В годовом выражении инфляция достигла 20,3 %. Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3 %. Наблюдалось сезонное удорожание плодоовощной продукции», - сообщил Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

    По его данным, непродовольственная инфляция также ускорилась до 19,4 %.

    «Продолжается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на автомобили в результате выхода из расчета высокой базы 2021 года и ГСМ в условиях административного регулирования цен», - проинформировал глава Нацбанка.

    По информации Нацбанка, в декабре 2022 года инфляция платных услуг сохранилась на уровне 14,1 %. Замедлился рост стоимости аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика Цены и тарифы
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