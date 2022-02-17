Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Рост цен на продукцию предприятий в Казахстане незначительно замедлился - аналитика Нацбанка РК

    17 Февраля 2022, 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Жандос Шаймарданов рассказал о результатах мониторинга предприятий за IV квартал 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    В IV квартале 2021 года в опросе приняли участие 3334 предприятий, из них крупные и средние – 1578. По результатам мониторинга наблюдается продолжение процесса восстановления экономической активности в реальном секторе. Увеличился спрос на готовую продукцию при незначительном замедлении темпа роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы, а также ускорением оборачиваемости активов и оборотных средств.

    Загрузка производственных мощностей предприятий практически не изменилась, средневзвешенный уровень загрузки составил 54,2%(в III квартале – 54,0%). Темпы роста объема производства замедлились, однако диффузионный индекс (далее – ДИ) по-прежнему находится в положительной зоне (50,7). Наблюдается рост спроса на готовую продукцию предприятий, индекс повысился с 50,6 до 52,5. Улучшение показателя отмечено в секторах производства товаров (54,1) и услуг (50,8), в горнодобывающей (56,3) и обрабатывающей (55,2) промышленности.

    Темп роста цен на продукцию предприятий в целом по экономике незначительно замедлился, ДИ составил 61,5. В I квартале 2022 года предприятия ожидают замедления темпов роста цен на готовую продукцию.

    Ситуация с кредитованием предприятий немного улучшилась. В IV квартале 17,2%(18,0% в III квартале) опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, и 98,8%(96,5% в III квартале) из них его получили. Большинство предприятий (81,1%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.).

    По-прежнему, основным препятствием в ведении бизнеса предприятия считают состояние экономики Казахстана. Об этом заявили 35,5% опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: конкуренция (29,0%); уровень налогов (22,4%); спрос на продукцию (21,9%); нехватка квалифицированных кадров (19,0%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 9 месте (10,9%).

    Динамика композитного опережающего индикатора (КОИ), представляющего собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, демонстрирует продолжение восстановления экономической активности в реальном секторе, КОИ вырос 100,4. В I квартале 2022 года ожидается продолжение роста экономической активности (КОИ по ожиданиям составил 100,2).

    Ранее в Национальном банке сообщали о том, что темпы роста цен на непродовольственные товары в январе сохранились на прежнем уровне.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Финансы Экспертиза
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане
    Международный форум инвесторов проходит в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров