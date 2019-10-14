Рост цен на хлеб прогнозирует Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров дал прогноз по ценам на хлеб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По повышению цены на хлеб…Думаю, повышение будет. Но оно будет незначительное. Чтобы не допустить резкого повышения цены на хлеб, мы сейчас занимаемся закупом зерна в стабилизационный фонд. Кроме того, каждый областной акимат также закупает зерно и муку. Ежегодно для стабилизации цен на внутреннем рынке Продкорпорацией реализуется от 150 до 250 тыс. тонн зерна», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Он также озвучил свой прогноз в цифрах.

«Сейчас цена хлеб в районе 75-78 тенге, в зависимости от региона. Я предполагаю, что будет незначительное повышение - это в районе 80-82», - заявил министр.

С. Омаров также доложил об уборочных работах в целом и планах по повышению урожайности.

«Уборочные работы на сегодняшний день завершены на 99,2%, поэтому мы считаем, что уборочные работы завершены. Оставшиеся 0,8% это мелкие хозяйства, которые завершают работу. Есть вопросы по урожайности, по объемам, по качеству нового зерна. В этом году в бункерном весе мы планируем 19,1 млн тонн зерна при урожайности 12,6 центнера с гектара.

По нашим предварительным расчетам зерна, у нас будет 11,5-12 млн тонн пшеницы без учета прошлогодних переходящих остатков, поэтому к распределению будет около 13 млн тонн зерна. Этого нам достаточно для обеспечения внутренней потребности в 6 млн тонн, 2 млн на семена и остальное на экспорт», - заявил спикер.