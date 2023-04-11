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    Рост цен на ГСМ сразу не отразится на стоимости сельхозпродукции – Ербол Тасжуреков

    11 Апреля 2023, 19:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков сообщил, что необходимый объем горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых работ предусмотрен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рост цен на ГСМ повлияет на цены продукции агропромышленного комплекса, на социально значимые товары. По экспертным оценкам, 20% рост цен на ГСМ может привести к росту цен на 2-5% на конечную сельскохозяйственную продукцию. Однако предусмотрен необходимый объем горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых работ. Это 413 тысяч тонн, на 13 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, по цене ниже рыночной на 20%. Поэтому данный рост цен на ГСМ, а именно на дизтопливо, в краткосрочной перспективе не отразится на ценах», – сказал Ербол Тасжуреков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов.

    Также в ходе брифинга вице-министр сообщил, что с 10 апреля введен запрет на ввоз зерна автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев.

    Напомним, 3 апреля исполняющий обязанности министра энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что с 12 апреля в Казахстане повысятся цены на бензин и дизтопливо.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Цены и тарифы Сельское хозяйство Топливо
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