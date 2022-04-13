Рост цен на энергоносители и продовольствие повлиял на инфляцию в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инфляция в США достигла 8,5% после резкого роста цен на энергоносители и продовольствие из-за войны на Украине и карантина в Китае, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Financial Times.

Рост потребительских цен в США в марте превысил 8%, что стало самым быстрым темпом с 1981 года после резкого роста цен на энергоносители и продукты питания, что побудило ФРС принять решительные меры по борьбе с инфляцией.

Индекс потребительских цен вырос на 8,5% в марте по сравнению с прошлым годом. При этом, ежемесячный рост составил 1,2%, что является самым быстрым скачком с сентября 2005 года.

За исключением таких нестабильных товаров, как продукты питания и энергоносители, базовый индекс потребительских цен в марте вырос на 0,3%. Это был самый медленный рост с сентября, но все же он составил 6,5% в годовом исчислении.

На скачок цен, на бензин приходится более половины общего прироста индекса потребительских цен в марте. За последний год цены на заправке выросли на 48%, в том числе с марта по февраль выросли на 18,3%.

Помимо цен на энергоносители, цены на основные услуги в марте увеличились на 0,6% по сравнению с мартом, или на 4,7% в годовом исчислении. Это самый большой месячный скачок с августа 1992 года.

Опасения по поводу того, что инфляция еще глубже укоренится в крупнейшей экономике мира, побудили центральный банк США в последние недели принять более агрессивный подход к ужесточению денежно-кредитной политики.

Теперь ФРС готова повысить процентные ставки на полпроцента на своем следующем заседании по вопросам политики в мае, поскольку она стремится поднять базовую процентную ставку до более «нейтрального» уровня, который не способствует и не сдерживает рост к концу года.

Официальные лица прогнозируют, что этот показатель составит примерно 2,4%, что подразумевает, по крайней мере, еще одну корректировку на полпункта в дополнение к еще четырем повышениям ставок на четверть пункта в 2022 году.

Центральный банк также собирается вскоре начать сокращать свой баланс на 9 трлн долларов, увеличиваясь примерно до 95 млрд долларов в месяц.

Глава ФРС Лаэль Брейнард отметил, что этот процесс начнется уже в июне и в сочетании с повышением ставок должен привести политику ФРС к более нейтральной обстановке со временем.