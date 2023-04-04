Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Рост цен на бензин и дизтопливо не окажет существенного влияния на стоимость продуктов питания – Серик Жумангарин

    4 Апреля 2023, 11:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост цен на бензин и дизтопливо не окажет существенного влияния на стоимость продуктов питания. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На разные товары – разная степень подорожания. Чем легче товар, тем больше на него это будет перегружаться. Если возьмем яйца и куриное мясо, это 2%, то есть стоимость топлива в цене, если брать сахар – 5%, если брать подсолнечное масло, то при повышении дизельного топлива на 25% подсолнечное масло подорожает на 2,4%, то есть при цене в 700 тенге, это где-то 15-17 тенге», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

    Он пояснил, что большинство крупных сельхозтоваропроизводителей работают на газе.

    «Поэтому, я не думаю, что будет сильное давление на стоимость продуктов от стоимости дизтоплива. Главным образом еще и потому, что на весенне-полевые работы мы уже выделили 413 тысяч тонн дизтоплива по удешевленной цене в 204 тенге за литр, и эта цена не поднимается», - добавил Серик Жумангарин.

    Ранее сообщалось, что повысить цены на бензин и дизельное топливо намерены в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Цены и тарифы Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами