Рост цен на авто и жилье прокомментировал Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал рост цен на автомобили, также жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы отметить, что по ценовой политике на автомобили, конечно, это тенденция идет не только в нашей республике. Этот тренд идет на международном уровне. Вы даже обратите внимание, многие, конечно, ссылаются на те базовые марки, которые выпускаются в Казахстане, но в то же время эти базовые цены выросли и на другие марки такие популярные, как BMW, Mercedes, Toyota, и те другие, которые вообще не производятся в Казахстане», - сказал Бейбут Атамкулов журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Он на примере рассказал, что рост цен на авто произошел одинаково и в наших соседних странах, в том числе, в России.

«То же самое происходит на большом китайском рынке, на рынке европейских стран», - заявил министр.

Министр в то же время объяснил, в связи с чем выросли цены на автомобили.

«В первую очередь, это спрос, который образовался. Если вы помните, во время пандемии люди практически сидели взаперти дома, банки не работали, люди не могли даже проплатить квартиры. Могли только пойти в магазины продуктовые. Многие салоны автомобилей, туристические услуги упали и так далее. Мы до сих пор живем в режиме пандемии, но требования смягчились, большой рост идет особенно по услуге, торговли. Вот в это время пошел рост спроса», - пояснил Б. Атамкулов.

Также по словам главы ведомства, произошел сбой в системе поставок чипов электронных схем, основными поставщиками которых являются Тайвань, Китай.

Тем временем, по словам министра, в Казахстане было произведено 65 тысяч автомобилей. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился, то есть в этом году произвели на 17 тысяч автомобилей больше.

Также глава ведомства объяснил и рост цен на жилье.

«Что касается роста цен на квартиры. Да, есть очень много факторов. Сегодня уже многие эксперты говорят о том, что у нас идет рост строительства. Государство во время пандемии вложило огромные деньги в инфраструктуру строительства. Это нормальный тренд, нормальная система обеспечения стабильной работы в кризисный период во многих государствах. Есть несколько факторов (на рост - прим.): фактор рынка спроса, фактор появления на рынке свободных денег. Очень правильное решение было поддержать население страны тем, что они могли использовать пенсионные накопления. Но это же фактор субъективный, если вы получаете какие-то деньги, то вы можете расходовать. Получается, что в один и тот же момент появляется спрос на одну и ту же квартиру», - считает Бейбут Атамкулов.