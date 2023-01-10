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    Рост безработицы зафиксирован в Эстонии

    10 Января 2023, 17:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Безработица в Эстонии на данный момент выросла до 8,1 процента, что в общей сложности составляет около 53 тысяч безработных. Это самый высокий показатель в прибалтийской стране с периода пандемии COVID-19 в 2020 году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Эстонские СМИ отмечают, что показатель безработицы продолжит расти в первые несколько месяцев нового года.

    «Поскольку в настоящее время в экономике много неопределенности и довольно много пессимизма, предприниматели не решаются инвестировать или нанимать людей», - сказал глава Эстонской конфедерации работодателей Арто Аас.

    «Это означает «охлаждение» экономики, которое неизбежно отразится и на рынке труда, в то время как безработица, вероятно, также вырастет в первом квартале 2023 года», - продолжил Арто Аас.

    Председатель Конфедерации профсоюзов Эстонии Яан-Хендрик Тумель, отметил, что предлагаемые на рынке труда рабочие места касаются либо высококвалифицированных должностей, либо неквалифицированной рабочей силы. При этом выбор между ними невелик.

    «Есть также больше предложений, связанных с более низкооплачиваемой и легкой работой, но людям сегодня труднее найти работу в среднем сегменте, чем это было летом, полгода назад», - отметил Яан-Хендрик Тумель.

    Касательно ближайших нескольких месяцев Эстонская конфедерация работодателей прогнозирует дальнейший рост безработицы. По регионам Эстонии ситуация остается неблагоприятной в округе Ида-Вирумаа, традиционно основанной на тяжелой промышленности и ориентированной на производство энергии. Безработица здесь составляет 11,8%, хотя округ Валга, преимущественно сельский район, не сильно отстает с показателем в 11 процентов.

    Фото: news.err.ee

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Эстония
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