Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Рост безработицы прогнозируют в Нур-Султане

    8 Июня 2020, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень безработицы в Нур-Султане может вырасти до 6%. Об этом заявили в Центре занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала карантинных мер число граждан, потерявших работу, значительно повысилось. На сегодня в столице уровень безработицы составляет 4,6%. При этом, по плану ожидается увеличение числа безработных до 6%. В частности 83 работодателей нам уведомили о возможном сокращении 867 человек, уже из них 276 работников вынуждены были сократить»,- заявил руководитель отдела Центра занятости населения города Нур-Султана Азамат Байтасов в ходе онлайн-брифинга акимата.

    Он отметил также, что гражданам можно получить социальные выплаты по потере безработицы. Для получения выплаты нужно обратиться в Центр занятости населения и подать необходимые документы.

    Ранее сообщалось, что более 7 тысяч столичных жителей обратились в Центр занятости населения городу Нур-Султана, при этом 2400 человек трудоустроились в рамках проекта Дорожной карты занятости.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам