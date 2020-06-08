Рост безработицы прогнозируют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень безработицы в Нур-Султане может вырасти до 6%. Об этом заявили в Центре занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала карантинных мер число граждан, потерявших работу, значительно повысилось. На сегодня в столице уровень безработицы составляет 4,6%. При этом, по плану ожидается увеличение числа безработных до 6%. В частности 83 работодателей нам уведомили о возможном сокращении 867 человек, уже из них 276 работников вынуждены были сократить»,- заявил руководитель отдела Центра занятости населения города Нур-Султана Азамат Байтасов в ходе онлайн-брифинга акимата.

Он отметил также, что гражданам можно получить социальные выплаты по потере безработицы. Для получения выплаты нужно обратиться в Центр занятости населения и подать необходимые документы.

Ранее сообщалось, что более 7 тысяч столичных жителей обратились в Центр занятости населения городу Нур-Султана, при этом 2400 человек трудоустроились в рамках проекта Дорожной карты занятости.