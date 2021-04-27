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    Российскую вакцину «Спутник V» будут производить в Турции

    27 Апреля 2021, 01:05

    СТАМБУЛ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç договорились о производстве вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Турции. Об этом сообщили в компании Viscoran İlaç, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что соглашение с Viscoran İlaç направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок вакцины «Спутник V».

    По словам К. Дмитриева, РФПИ заключил соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ, благодаря которым безопасная и эффективная российская вакцина станет доступна для людей более чем в 60 странах.

    «Помимо соглашения по производству вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью нашего сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно. Мы рады возможности внести свой вклад в производство такого важного препарата, который является предметом обсуждений по всему миру», - сказал, в свою очередь, председатель совета директоров Viscoran İlaç Озтюрк Орал.

    Фото: aa.com.tr

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    Здравоохранение Россия Турция Коронавирус в мире Вакцинация
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