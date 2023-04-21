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    Российскую пшеницу пытались ввезти под видом ячменя в Костанайскую область

    21 Апреля 2023, 18:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департаментом госдоходов по Костанайской области пресечена попытка ввоза более 60 тонн пшеницы под видом ячменя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в регионе продолжаются попытки ввоза пшеницы из Российской Федерации.

    «21 апреля текущего года совместно с Департаментом пограничной службы по Костанайской области на пункте пропуска «Кайрак» пресечены две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн. Попытки ввоза осуществлялись с использованием товаров прикрытия, путем закрытия пшеницы тонким слоем ячменя, а также с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых вся партия товара заявлена как ячмень»,- сообщили в департаменте.

    Отмечено, что работа по выявлению и сокращению теневого товарооборота на госгранице проводится на постоянной основе и будет усилена.

    Также в Департаменте государственных доходов по Костанайской области напомнили о том, что приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан за №132 от 10 апреля 2023 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан сроком на 6 месяцев. Ранее вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков заявил, что введенный запрет на ввоз зерна автотранспортом предотвратит «серый» импорт.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Минсельхоз Минфин РК Сельское хозяйство КНБ
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