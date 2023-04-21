Российскую пшеницу пытались ввезти под видом ячменя в Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департаментом госдоходов по Костанайской области пресечена попытка ввоза более 60 тонн пшеницы под видом ячменя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в регионе продолжаются попытки ввоза пшеницы из Российской Федерации.

«21 апреля текущего года совместно с Департаментом пограничной службы по Костанайской области на пункте пропуска «Кайрак» пресечены две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн. Попытки ввоза осуществлялись с использованием товаров прикрытия, путем закрытия пшеницы тонким слоем ячменя, а также с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых вся партия товара заявлена как ячмень»,- сообщили в департаменте.

Отмечено, что работа по выявлению и сокращению теневого товарооборота на госгранице проводится на постоянной основе и будет усилена.

Также в Департаменте государственных доходов по Костанайской области напомнили о том, что приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан за №132 от 10 апреля 2023 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан сроком на 6 месяцев. Ранее вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков заявил, что введенный запрет на ввоз зерна автотранспортом предотвратит «серый» импорт.



