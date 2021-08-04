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    Российской туристке стало плохо в походе в горах Заилийского Алатау

    4 Августа 2021, 10:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девушка почувствовала себя плохо во время восхождения на пик Советов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как сообщает МЧС, 3 августа в 22.10 в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о группе туристов из Российской Федерации, которым необходима помощь спасателей. Их 15 человек. Об сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

    Туристы совершали восхождение на пик Советов. Во время похода участнице похода стало плохо. Так как с путешественниками находился врач, он сообщил, что есть подозрение на камень в желчном пузыре.

    Оперативная группа РОСО в количестве восьми человек личного состава, включая кинологический расчет, незамедлительно выехала на поисково-спасательные работы.

    Сегодня, 4 августа, туристов обнаружили на перевале пика Советов (высота 3700 метров над уровнем моря). Девушке оказали первую медицинскую помощь. Из-за того, что горная местность в данном районе состоит из мелкой и крутой каменистой осыпи, пострадавшую нельзя было транспортировать на носилках, так как во время транспортировки ее состояние могло ухудшится. Служба спасения города Алматы предоставила авиаборт.

    Необходимо отметить, что данная группа была зарегистрирована в Республиканском оперативно-спасательном отряде 29 июля. Спасатели РОСО знали о маршруте, которым двигались туристы, что помогло сократить время поиска.

    Пострадавшая доставлена на авиаборте на вертолетную площадку в Большом Алматинском ущелье и передана сотрудникам Центра медицины катастроф.

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    Алматы Туризм Происшествия Спасение
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