Российский журналист Кеосаян может быть включен в список нежелательных для въезда в РК лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высказывания российского журналиста Тиграна Кеосаяна прокомментировал сегодня пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств. Подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют «на руку» противникам стратегического партнёрства. Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», - отметил пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров.



