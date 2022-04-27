Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Российский журналист Кеосаян может быть включен в список нежелательных для въезда в РК лиц

    27 Апреля 2022, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высказывания российского журналиста Тиграна Кеосаяна прокомментировал сегодня пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств. Подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют «на руку» противникам стратегического партнёрства. Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», - отметил пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Россия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду