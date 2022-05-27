Российский рубль является самой эффективной валютой в мире в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне самых быстрых и жестких экономических санкций в современной истории российская валюта с января выросла на 40% по отношению к американскому доллару, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова отметила ряд факторов, создающих спрос на рубль и повышающих его стоимость.

В частности, стремительный рост цен на нефть и природный газ компенсируют падение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций. Россия получает почти 20 млрд долларов в месяц от экспорта энергоносителей.

Кроме того с конца марта многие иностранные покупатели выполнили требование по оплате за энергоресурсы в рублях, что привело к росту курса валюты.

Уход западных предприятий и санкции привели к падению импорта, что привело в апреле к увеличению до рекордных 37 млрд долларов положительного сальдо торгового счета России (разница между экспортом и импортом).

Центральный банк поддержал рубль строгим контролем за движением капитала, что затрудняет его конвертацию в другие валюты. Данная мера запретила иностранным держателям российских акций и облигаций на выплату дивидендов за пределами страны, что раньше являлась значительным источником оттока валюты из России.

К тому же российские экспортеры должны конвертировать половину своей избыточной выручки в рубли, что создает спрос на валюту.

Иностранным компаниям чрезвычайно трудно продать свои российские инвестиции, что является еще одним препятствием для оттока капитала.

В условиях санкций довольно часто западные компании не покидают Россию, а передают свои доли местным партнерам, в связи с чем не выводятся большие суммы наличных из страны.