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    Российский «Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за Белоруссии

    11 Ноября 2021, 11:17

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе. Как пишет ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза, передает МИА «Казинформ».

    По данным агентства, попасть под санкции, кроме «Аэрофлота», также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В Евросоюзе считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

    Окончательное решение по санкциям еще не принято. В чем они будут заключаться, также пока не известно.

    Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Беларусь Россия Турция Евросоюз Польша Мировые новости Авиация
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