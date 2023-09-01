Российские таможенники задержали 20 тонн контрафактного «Адидаса» из Казахстана

САМАРА. КАЗИНФОРМ - Мобильная группа Самарской таможни выявила почти 20 тонн товаров с признаками контрафакта и без обязательной маркировки в двух фурах, остановленных для проверки в Оренбургской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на федеральную таможенную службу РФ.

Установлено, что большегрузы следовали в Набережные Челны из Казахстана.

При осмотре товаров инспекторы обнаружили почти 20 тысяч курток, 2 тысячи пар обуви без маркировки, а также носочные изделия с логотипом Adidas с признаками контрафакта.

«Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 15.12 КоАП РФ (производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых предусмотрены требования по маркировке)», - сообщили в ведомстве.