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    Российские таможенники задержали 20 тонн контрафактного «Адидаса» из Казахстана

    1 Сентября 2023, 19:00

    САМАРА. КАЗИНФОРМ - Мобильная группа Самарской таможни выявила почти 20 тонн товаров с признаками контрафакта и без обязательной маркировки в двух фурах, остановленных для проверки в Оренбургской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на федеральную таможенную службу РФ.

    Установлено, что большегрузы следовали в Набережные Челны из Казахстана.

    При осмотре товаров инспекторы обнаружили почти 20 тысяч курток, 2 тысячи пар обуви без маркировки, а также носочные изделия с логотипом Adidas с признаками контрафакта.

    «Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 15.12 КоАП РФ (производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых предусмотрены требования по маркировке)», - сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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