Российские медики удостоены казахстанских наград

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве в Посольстве Казахстана состоялась церемония вручения государственных наград РК российским медикам, помогавшим казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в РФ.

Ордена «Достық» 2-й степени и медали «Шапағат» удостоены 28 анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов московских и подмосковных больниц. На пике вспышки пандемии в Казахстане летом 2020 года их своевременная помощь внесла большой вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации.

Обращаясь к медикам, Посол РК в РФ Ермек Кошербаев отметил, что они представляют самую нужную и важную профессию. По его словам, пандемия коронавируса стала испытанием как для систем здравоохранения и экономик отдельных стран, так и для крепости межгосударственных взаимоотношений. Как подчеркнул Посол, Казахстан и Россия смогли не только достойно противостоять данной угрозе, но и организовать эффективное взаимодействие и совместную борьбу с ее последствиями. Ермек Кошербаев выразил признательность за помощь, оказанную в борьбе с этим коварным вирусом в виде поставок в Казахстан тестов, реагентов, вакцин, и в первую очередь отправки бригад медиков.

В свою очередь, врачи выразили признательность руководству Казахстана за высокие награды.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы г. Жуковский Станислав Арсентьев поделился, что это первая его зарубежная награда.

«Она доставляет мне чрезвычайно приятные эмоции. Очень признателен за высокую оценку моей работы. Большое спасибо Казахстану и его жителям, о которых у меня остались самые теплые воспоминания. Сегодня еще одно напоминание о тех событиях, к счастью, благополучно завершившихся», – сказал он.

Врач анестезиолог-реаниматолог первой городской больницы г. Орехово-Зуево Аделина Маткаш рассказала о тех трудностях и большой ответственности, с которыми они столкнулись в борьбе с коронавирусом.

«С казахстанскими коллегами мы постарались применить все свои знания и навыки для противодействия инфекции. Совместная работа объединила и подружила нас. Мы до сих пор поддерживаем контакты с коллегами из Уральска, в том числе путем дистанционной консультации больных», – отметила врач.

Также в ходе сегодняшней церемонии орден «Достық» 2-й степени был вручен ведущему научному сотруднику Института российской истории РАН Дине Аманжоловой. Медалями «30 лет Независимости Республики Казахстан» награждены ректор МГЛУ Ирина Краева, ректор НИТУ-МИСиС Алевтина Черникова, декан факультета «Высшая школа корпоративного управления» РАНХиГС Сергей Календжян, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства здравоохранения России Сергей Муравьев. Благодарственные письма Посла РК в РФ были вручены активистам казахской диаспоры Москвы.



