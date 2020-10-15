Российские космонавты доложили о состоянии МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Экипаж самого быстрого в мире космического корабля «Союз МС-17», который прибыл вчера на Международную космическую станцию всего за три часа, сообщил о своих рабочих планах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый экипаж МКС-64 одной из своих оперативных задач ставит найти утечку кислорода на МКС. Накануне старта командир корабля «Союз МС-17» Сергей Рыжиков рассказал о том, что на солнечных панелях и иллюминаторах Международной космической станции имеются небольшие повреждения от микрометеоритов, подчеркнув при этом, что у станции имеется повышенный запас прочности, рассчитанный на такие нагрузки.

Напомним, 3 октября 2020 года экипаж станции зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток. На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

Российские космонавты также сообщили сегодня специалистам подмосковного центра управления полетами о выходе из строя системы получения кислорода «Электрон-ВМ», установленной в модуле «Звезда».

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, которые в прямом эфире транслирует НАСА . Отказы этих систем на МКС случаются, однако на станции есть запасы кислорода. В американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс.

Сейчас на МКС работают четыре российских космонавта - Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также два астронавта НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано после успешного старта и сверхбыстрой доставке экипажа на корабле «Союз МС-17» рассказал журналистам о том, что НАСА рассчитывает в ближайшем будущем договориться о полетах российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских «Союзах».

Кстати, бортинженер «Союз МС-17», американский астронавт Кэтрин Рубинс оба своих полета совершила на российских кораблях «Союз».