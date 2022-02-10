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    Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

    10 Февраля 2022, 21:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для представителей СМИ по итогам переговоров.

    Как отметил Президент РК, стороны договорились поддерживать положительную динамику взаимной торговли.

    «Действительно, несмотря на карантинные меры достигнут самый высокий результат в прошлом году, объем торговли превысил 21 млрд долларов. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем их вложения превысил 17 млрд долларов», - проинформировал К. Токаев.

    Напомним, сегодня в Москве Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин провели переговоры на высшем уровне, в ходе которых были рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Инвестпроекты Экономика Россия
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