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    Российская назальная вакцина от COVID-19 не заменит обычную прививку

    22 Ноября 2021, 00:35

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Назальная вакцина от коронавирусной инфекции показывает минимум пробочных эффектов, ее использование позволит создать дополнительную иммунную защиту в верхних дыхательных путях. Об этом сообщил в воскресенье заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Это [использование назальной вакцины] удобно для вакцинации, это безболезненно, с абсолютным минимумом побочных эффектов. И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях», - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    По словам Логунова, назальную вакцину планируется внедрить в практику в ближайшее время после клинических исследований.

    В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.

    ТАСС также сообщает, что президент РФ Владимир Путин решил принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. О готовности подписаться на эксперимент глава государства заявил на встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым.

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    Россия Коронавирус в мире Вакцинация
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