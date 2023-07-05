Российская конькобежка Голубева приняла решение выступать за Казахстан

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира по конькобежному спорту в составе сборной России Елизавета Голубева (в девичестве Казелина) подала заявление о переходе в команду Казахстана. Об этом ТАСС сообщил в среду президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, передает МИА «Казинформ».

«У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана, - сказал Гуляев. - Сейчас мы находимся в процессе выполнения определенных бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу».

«О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на ее совести, каждый решает сам», - ответил собеседник агентства на вопрос, не стало ли отстранение россиян от международных стартов причиной ухода конькобежки в другую страну.

Елизавете Голубевой 26 лет. На дебютных для себя Олимпийских играх 2022 года в Пекине она стала 7-й на дистанции 1 500 метров, 4-й в командной гонке и 15-й в масс-старте. В сезоне-2022/23 она выиграла золото чемпионата России в масс-старте, была второй в командной гонке и третьей на дистанциях 1 000 и 3 000 метров