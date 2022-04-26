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    Российская компания Ural Motorcycles в госорганы не обращалась - акимат СКО

    26 Апреля 2022, 12:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области заявили, что представители компании Ural Motorcycles приезжали в Петропавловск в частном порядке и в госорганы не обращались, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяется информация о релокации производства мотоциклов Ural в Петропавловск. Основанием стал материал сайта Autonews.ru. Согласно опубликованной информации, компания Ural Motorcycles объяснила переезд нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, и запретом на импорт техники из России. Большая же часть техники Ural отправляется на экспорт в западные страны. По словам генерального директора Ильи Хаита, на производстве откроют новые рабочие места. Управляющий состав переедет из России.

    В областном акимате подчеркнули, что представители завода приезжали в Петропавловск в частном порядке, посмотрели площадки для размещения своего сборочного производства и провели переговоры с арендодателями.

    «Встречи с госорганами не проводили. Мерами господдержки пока не воспользовались. В ближайшее время будет обновлённая информация. В целом, Северо-Казахстанская область всегда готова рассмотреть предложения от инвесторов по открытию новых производств. В том числе на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar», - прокомментировали в пресс-службе акима области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Инвестпроекты Северо-Казахстанская область Акимат Россия Регионы Общество
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