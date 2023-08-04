Российская фигуристка получает казахстанское гражданство: что говорят в союзе конькобежцев РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстанском союзе конькобежцев прокомментировали недавние публикации в российских СМИ о том, что известная фигуристка София Самоделкина сменила гражданство на казахстанское и намерена выступать за нашу страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отметим, что РОО «Казахстанский союз конькобежцев» не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную РК. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Республики Казахстан занимается Министерство внутренних дел», - прокомментировали в Союзе.

Если гражданство предоставлено, физическое лицо имеет равные права и возможности и вправе подавать заявку для участия в выступлениях сборной, отметили в пресс-службе Союза.

Однако этот вопрос Казахстанским союзом конькобежцев в настоящее время не рассматривается.