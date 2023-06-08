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    Россиянку с двойным гражданством выдворили из страны в Павлодарской области

    8 Июня 2023, 13:24

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Россиянку с двойным гражданством выдворили из страны в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Миграционная служба управления полиции города Экибастуза выявлен факт с двойным гражданством. В декабре 2019 года 32-летняя женщина получила гражданство РФ. Однако не уведомила в установленные законодательством сроки о факте приобретения иностранного гражданства, не сдала паспорт и удостоверение личности гражданина Казахстана. «Сотрудниками полиции россиянка привлечена к административной ответственности по статье 496 КоАП РК и по постановлению суда в течение 10 суток должна покинуть страну», – сообщил начальник УП Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

    Мотивов для двойного гражданства у нарушителей несколько: беспрепятственное пересечение государственной границы, получение материальных преимуществ, а именно: пенсионный расчет, наследство, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы. Всего же с начала года сотрудниками миграционной службы Экибастуза пресечены 3 факта проживания людей с двойным гражданством, все выдворены из страны.

    В полиции напомнили, что при принятии гражданства другой страны, гражданину РК необходимо в 30-дневный срок заявить об утрате казахстанского гражданства путем уведомления органов внутренних дел либо дипломатического представительства Казахстана на территории иностранного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область МВД РК
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