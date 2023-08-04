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    Россиянка обманывала женщин в Астане под видом привлекательного мужчины

    4 Августа 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Установлено, что 26-летняя девушка в социальной сети создала поддельный профиль под ником «Никита», влюбляла в себя женщин и выманивала у них деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Астаны.

    В ходе романтической переписки под видом мужчины она входила в доверие к подписчицам. Получив от них фотографии интимного характера, мошенница грозилась слить их в сеть. За нераспространение личных фотографий женщины отдавали ей денежные средства.

    Так, в полицию обратилась 31-летняя жительницы столицы, которая перевела сетевой аферистке 130 тысяч тенге.

    В ходе досудебного расследования установлено, что гражданка России, ранее судимая за аналогичные преступления, причастна к 5 фактам мошенничества на территории столицы.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК. Иностранка арестована и содержится в исправительном учреждении.

    Департамент полиции города Астаны предупреждает граждан с осторожностью относиться к сетевым знакомствам. «Излишнее доверие к виртуальным знакомым может привести к печальным последствиям. Не стоит разглашать им личную информацию и делиться интимными фотографиями, которые могут вас скомпрометировать» - рассказали в полиции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Борьба с преступностью Россия МВД РК Мошенничество полиция
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