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    Россиянка больше пяти лет получала пенсию в Казахстане

    8 Июня 2022, 16:06

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске 1 июня сотрудники миграционной службы выявили очередной факт двойного гражданства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

    Установить нарушителя удалось при проведении сверки с Государственным Центром по выплате пенсий. Стражи порядка выяснили, что 64 летняя женщина уже 17 лет является гражданкой соседней страны, однако по сей день проживает в Казахстане, и на протяжении пяти лет получает российскую и казахстанскую пенсию.

    «За использование казахстанских документов привлечена к административной ответственности по статье 496 КРКобАП в виде штрафа в сумме 100 МРП (153 тыс. 150 тенге). В настоящее время казахстанские документы изъяты и зарегистрирована утрата гражданства, рассматривается вопрос о возвращении незаконно полученных денежных средств», - рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

    С начала года на территории ВКО правоохранители выявили уже более 35 правонарушителей с двойным гражданством. Миграционная служба ДП ВКО напоминает, что согласно Конституции двойное гражданство в стране не допускается, и просит соблюдать законодательство.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Усть-Каменогорск
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