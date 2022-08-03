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    • Россиянина за распитие алкоголя сняли с поезда в Кызылординской области

    3 Августа 2022 14:23

    ЖАНАКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские с поезда сообщением Мангистау-Алматы» по акту сняли гражданина РФ за распитие алкогольных напитков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

    По прибытию на станцию Жанакорган в Кызылординской области с пассажирского поезда сообщением «Мангистау-Алматы» по акту начальника поезда был снят гражданин Российской Федерации, 1968 года рождения.

    В ходе проверки сотрудниками линейного отделения полиции на станции Жанакорган установлено, что мужчина в пути следования распивал алкогольные напитки. Находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечания проводников не реагировал, оскорбил общественную нравственность и человеческое достоинство, нарушил общественный порядок.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

    В отношении иностранного гражданина транспортными полицейскими был составлен административный материал по ч.3 ст. 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков в общественных местах» и наложено административное взыскание в виде штрафа 10 МРП.

    Кроме того, в отношении которого составлен еще один протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

    Решением Жанакорганского районного суда гражданину РФ наложен штраф в размере 25 МРП в сумме 76 575 тенге.



    #КТЖ #Кызылординская область #Транспорт #МВД РК
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