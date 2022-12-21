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      Костанайская область

    Россиянина с 27 нарушениями ПДД задержали в Костанайской области

    21 Декабря 2022, 18:26

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Иностранца с 27 нарушениями ПДД задержали в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    21 декабря сотрудники полиции при проведении рейдовых мероприятий на территории Костанайской области с помощью комплекса Ekin Patrol G2 задержали водителя Scania с российским учетом.

    Водитель авто является гражданином РФ, у которого имелись 27 нарушений ПДД, зафиксированные автоматическими средствами фиксации на общую сумму 688 445 тенге.

    Штрафы погашены в полном объеме.


    Фото: polisia.kz
    Костанайская область Борьба с преступностью
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