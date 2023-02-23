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    Россиянина и узбекистанца выдворили из ВКО за нарушение миграционного законодательства

    23 Февраля 2023, 20:14

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО двое иностранцев выдворены за пределы Республики Казахстан. Теперь нарушители смогут вернуться в Казахстан лишь через пять лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе ОПМ «Мигрант» 20 февраля сотрудниками Зайсанского района выявлен уроженец Республики Узбекистан, который осуществлял трудовую деятельность без разрешения уполномоченного органа, кроме этого у иностранца отсутствовало разрешение на временное пребывание в Казахстане. Решением суда за нарушение по двум статьям административного кодекса нарушитель гражданин Узбекистана выдворен за пределы Республики Казахстан. Согласно действующему законодательству РК иностранцу закрыт въезд в Казахстан сроком на 5 лет. Работодатель привлечен к ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы и несообщение о пребывании иностранцев. Теперь он оплатит штраф в размере 30 МРП.

    Для еще одного иностранного жителя въезд в Казахстан закрыт до 2028 года. Нарушителя выявили сотрудники Шемонаихинского района.

    Как выяснилось, россиянин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и приставание в общественных местах. Решением суда иностранец выдворен за пределы территории Казахстана, согласно действующему законодательству въезд в Казахстан закрыт для него сроком на 5 лет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК мигранты
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