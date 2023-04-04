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    Россиянин выпал с 19 этажа и остался жив

    4 Апреля 2023, 20:54

    ВОРОНЕЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина выпал с 19 этажа многоквартирного дома в Воронеже, он выжил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    40-летний мужчина упал на легковой автомобиль во дворе дома, рассказали ТАСС во вторник в городской службе скорой медпомощи.

    «Мужчина 1982 года рождения выпал, по его словам, с 19 этажа дома по улице Колесниченко. У него [выявлены] закрытая черепно-мозговая травма, компрессионный перелом позвоночника», - сказала собеседница агентства.

    Она уточнила, что инцидент произошел 3 апреля около 20:00, мужчина упал на припаркованный во дворе легковой автомобиль. Пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи №1 Воронежа. Как сообщили журналистам в департаменте здравоохранения Воронежской области, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

    В Telegram-каналах распространено видео, на котором зафиксировано, как мужчина с помощью прибывших спасателей смог подняться с машины, на которую упал.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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